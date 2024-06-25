В Москве разработан первый в России фантом плода для МРТ беременных

Заммэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что МРТ является важным методом для выявления аномалий развития плода, однако его использование ограничивается сложностью настройки протоколов сканирования. Введение нового фантома значительно упростит этот процесс и сделает МРТ доступнее и шире используемым для мониторинга беременности и планирования необходимых медицинских вмешательств.

Разработка фантома, имитирующего физиологические особенности плода, позволит сократить время проведения исследований и повысить их информативность.

Фантомы — это специальные модели, имитирующие человеческие органы и ткани, используемые для тренировок и настройки медицинских процедур