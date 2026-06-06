В Москве создадут центр для ускорения подключения к инженерным сетям

Опубликовано 06 июня 2026, 12:061 мин.
В Москве создадут центр для ускорения подключения к инженерным сетямПроект затронет энергетику и газовую сферу
Власти Москвы и правительство России договорились о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, газоснабжения и энергосбережения. Соответствующий меморандум на ПМЭФ подписали Александр Новак и Сергей Собянин. Одним из ключевых решений станет создание Московского регионального центра компетенций по технологическому присоединению к инженерным сетям, пишет ТАСС.
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Новый центр будет отвечать за управление и развитие инженерной инфраструктуры, создание магистральных сетей и головных сооружений, определение приоритетных строительных проектов по схемам КСИО, а также передачу сетей ресурсоснабжающим организациям для дальнейшей эксплуатации.
Ожидается, что благодаря новому подходу сроки подключения объектов к сетям сократятся, а инвестиционно-строительный цикл уменьшится на 30%. В мэрии также отметили, что современные технологии позволяют возводить новые здания за срок до 12 месяцев. Для запуска инициативы потребуется внести изменения в ряд федеральных законов и правила технологического присоединения.