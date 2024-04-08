В Москве создадут Центр искусственного интеллекта для градостроительства

Опубликовано 08 апреля 2024, 13:31
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В Москве создадут Центр искусственного интеллекта для градостроительстваОн оптимизирует рабочие процессы
В Москве готовятся открыть Центр искусственного интеллекта, который будет заниматься анализом и обработкой потребностей участников градостроительного процесса. В пресс-службе департамента градостроительной политики подчеркнули, что это первый инновационный проект подобного рода в сфере строительства.
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По словам главы департамента Сергея Левкина, создание такого центра совпадает с национальной стратегией развития искусственного интеллекта до 2030 года. Основная задача центра — анализировать тренды в градостроительной сфере и помогать решать вопросы, с которыми сталкиваются участники строительного процесса.
Ожидается, что разработки центра позволят оптимизировать процессы проверки документов, сократить затраты на предпроектную подготовку и проектирование объектов строительства. Это будет способствовать повышению эффективности и качества градостроительных проектов в Москве.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева