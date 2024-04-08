В Москве создадут Центр искусственного интеллекта для градостроительства

По словам главы департамента Сергея Левкина, создание такого центра совпадает с национальной стратегией развития искусственного интеллекта до 2030 года. Основная задача центра — анализировать тренды в градостроительной сфере и помогать решать вопросы, с которыми сталкиваются участники строительного процесса.

Ожидается, что разработки центра позволят оптимизировать процессы проверки документов, сократить затраты на предпроектную подготовку и проектирование объектов строительства. Это будет способствовать повышению эффективности и качества градостроительных проектов в Москве.