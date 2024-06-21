В Москве создадут центр кибернетической медицины и нейропротезирования

В пресс-службе ФМБА сообщили, что этот проект, объединяющий государственные, научные и бизнес-ресурсы, направлен на достижение мирового лидерства России в области нейротехнологий и бионического протезирования.

Центр будет разрабатывать технологии глубинной стимуляции мозга для лечения болезни Паркинсона, спинальной стимуляции для устранения нейропатических болей, стимуляции периферических нервов для подавления фантомных болей и стимуляции блуждающего нерва для контроля эпилептических приступов. Также будут внедряться инновационные системы нейромодуляции и цифровой диагностики, отметили в пресс-службе.

Основные задачи центра включают разработку отечественных нейростимуляторов, применение интерфейсов «мозг-компьютер» и восстановление чувствительности после ампутаций с помощью высокотехнологичных протезов.