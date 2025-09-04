В Москве создадут экосистему для разработчиков мобильных игр

Партнёры планируют создать комплексную экосистему, которая включит образовательные программы, акселераторы для разработчиков и продвижение их проектов. Первый акселератор мобильных игр запустят уже этой осенью, в нём ожидается участие более 30 студий. Особое внимание уделятся поддержке инди-разработчиков и помощи в выходе на международные рынки.

RuStore, ежемесячная аудитория которого составляет 60 миллионов пользователей, предоставит московским студиям инструменты для создания и продвижения их продуктов. Планируется, что доля проектов столичных разработчиков в игровой индустрии увеличится на треть к 2030 году.

Московский кластер видеоигр станет площадкой полного цикла — от обучения до экспортной поддержки. Разработчики получат доступ к профессиональному оборудованию, включая студии захвата движения, звукозаписывающие помещения и современные лекционные залы.