В Москве создадут экосистему для разработчиков мобильных игр

Агентство креативных индустрий и RuStore заключили соглашение
Агентство креативных индустрий Москвы и российский магазин приложений RuStore договорились о совместном развитии индустрии мобильных игр. Сотрудничество будет реализовано на базе первого в России кластера видеоигр и анимации, который откроется в столице в этом году.
Партнёры планируют создать комплексную экосистему, которая включит образовательные программы, акселераторы для разработчиков и продвижение их проектов. Первый акселератор мобильных игр запустят уже этой осенью, в нём ожидается участие более 30 студий. Особое внимание уделятся поддержке инди-разработчиков и помощи в выходе на международные рынки.

RuStore, ежемесячная аудитория которого составляет 60 миллионов пользователей, предоставит московским студиям инструменты для создания и продвижения их продуктов. Планируется, что доля проектов столичных разработчиков в игровой индустрии увеличится на треть к 2030 году.

Московский кластер видеоигр станет площадкой полного цикла — от обучения до экспортной поддержки. Разработчики получат доступ к профессиональному оборудованию, включая студии захвата движения, звукозаписывающие помещения и современные лекционные залы.

