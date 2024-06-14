В Москве создадут электронный сервис для поиска свободных земель

Опубликовано 14 июня 2024, 22:38
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В Москве создадут электронный сервис для поиска свободных земельВ рамках конкурса
В Москве проходит конкурс «Лидеры цифровой трансформации», в рамках которого участники разрабатывают инновационные решения для города. Одна из задач — создание электронного сервиса для вовлечения в экономический оборот свободных земельных участков.
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Новый сервис позволит автоматически искать, подбирать и прорабатывать свободные участки с использованием современных технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение.
Цифровой продукт будет определять свободные территории по заданным параметрам и подбирать наиболее эффективные способы их дальнейшего использования с учетом градостроительных и социальных особенностей района.
Благодаря вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот в столице создают условия для развития бизнеса и реализации инвестиционных проектов. В результате улучшается городская среда и появляются рабочие места.