В Москве создадут электронный сервис для поиска свободных земель

Новый сервис позволит автоматически искать, подбирать и прорабатывать свободные участки с использованием современных технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение.

Цифровой продукт будет определять свободные территории по заданным параметрам и подбирать наиболее эффективные способы их дальнейшего использования с учетом градостроительных и социальных особенностей района.

Благодаря вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот в столице создают условия для развития бизнеса и реализации инвестиционных проектов. В результате улучшается городская среда и появляются рабочие места.