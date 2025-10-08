В Москве создадут полигон для испытания строительных технологий

На полигоне специалисты смогут проверять технологии, связанные с цифровым управлением зданиями, строительными процессами и логистикой. Также там будут тестироваться энергоэффективные материалы, экологичные решения и методы ускоренного проектирования, отметили в пресс-службе Московского инновационного кластера.

Планируется внедрение систем для создания цифровых двойников конструкций, технологий 3D-печати бетоном при возведении жилых и промышленных объектов, а также фасадных панелей с фотоэлементами на основе гетероструктур. Такие разработки помогут снизить углеродный след и оптимизировать строительство.