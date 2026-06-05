В Москве создадут систему сертификации роботов

По словам генерального директора МИК Алексея Парабучева, разработчики смогут получать официальный протокол испытаний и заключение о технических возможностях своих решений. Сертификация будет распространяться как на роботизированные комплексы целиком, так и на отдельные функции и компоненты.

Участники проекта также проведут открытые обсуждения с представителями отрасли для формирования требований к новой системе. Отдельным направлением станет обновление действующих ГОСТов и создание новых стандартов для роботизированных и беспилотных систем.

Кроме того, МИК заключил соглашение со Сколковским институтом науки и технологий. Стороны планируют развивать испытательную инфраструктуру, создавать стенды для тестирования, разрабатывать методики проверки робототехники и оказывать экспертную поддержку при подготовке технологий к внедрению, отметили в пресс-службе Фонда.