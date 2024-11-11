В России
Опубликовано 11 ноября 2024, 20:20
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В Москве создали 10 моделей органов для обучения врачей

Фантомы помогают выявлять патологии и тренировать навыки
В Москве разработали десять моделей органов и тканей человека для медицинского обучения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Новые медицинские фантомы позволяют врачам отрабатывать навыки диагностики и настройки оборудования, улучшая качество подготовки специалистов.
В Москве создали 10 моделей органов для обучения врачей

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Среди новинок — фантом плода для УЗИ, который помогает будущим врачам выявлять патологии на ранних сроках беременности. Также создан первый в России фантом пояснично-крестцового отдела, который позволяет безопасно отрабатывать инъекции под ультразвуковым контролем.

По словам Собянина, мелкосерийное производство таких фантомов уже организовано в московском Центре диагностики и телемедицины. Эти модели не только функциональны, но и выгодно отличаются от зарубежных аналогов по стоимости и износоустойчивости.