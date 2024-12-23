В России
Опубликовано 23 декабря 2024, 17:21
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В Москве создали 11 медицинских фантомов органов для обучения врачей

Новые разработки помогут улучшить качество медицинских услуг
В Москве ученые разработали 11 медицинских фантомов, которые имитируют ткани и органы человека. Эти изделия помогают в обучении врачей и настройке диагностического оборудования, обеспечивая более точные и эффективные медицинские процедуры.
В Москве создали 11 медицинских фантомов органов для обучения врачей

© Ferra.ru

Медицинские фантомы — это долговечные и реалистичные модели, которые используются для тренировки специалистов и настройки аппаратов. Они помогают улучшить навыки манипуляций при диагностических исследованиях и позволяют готовить оборудование к процедурам. Эти разработки уже нашли применение в практике, а недавно был представлен фантом предстательной железы.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что новый фантом предстательной железы особенно важен для повышения доступности магнитно-резонансной томографии (МРТ). Ранее пациентам с металлическими имплантами нужно было настраивать МРТ-аппарат с их участием, что занимало много времени. Теперь эта настройка может быть выполнена заранее с использованием фантома, что значительно ускоряет процесс обследования.

Глава Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев пояснил, что новая разработка поможет устранить погрешности, возникающие из-за металлических тазобедренных имплантов, и ускорит процесс МРТ.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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