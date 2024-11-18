В Москве создали цифровой двойник водоканала для быстрого поиска утечек

Система основана на искусственном интеллекте (ИИ) и использует акустические датчики, установленные на трубах. При малейшем повреждении трубы или врезки, из которой вытекает жидкость, возникает характерный звук. Этот звук фиксируют датчики, и данные передаются на облачный сервер, где ИИ анализирует их с точностью до метра.

Алексей Фролов, учредитель компании-разработчика «Биометриклабс», отметил, что система продолжает совершенствоваться. Через полгода планируется выпустить обновление, которое будет определять объем утечки по вибрации, что позволит еще точнее расставлять приоритеты для ремонта трубопроводных участков.