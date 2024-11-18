В Москве создали цифровой двойник водоканала для быстрого поиска утечек

Опубликовано 18 ноября 2024, 15:541 мин.
В Москве создали цифровой двойник водоканала для быстрого поиска утечекНовая система сокращает время устранения аварий до 40 минут
В Москве был создан цифровой двойник водоканала, который способен точно определять место утечки воды за максимум 10 минут. Эта инновация, разработанная участником Московского инновационного кластера, значительно ускорит процесс устранения аварий, сокращая время реагирования вдвое — до 30−40 минут.
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Система основана на искусственном интеллекте (ИИ) и использует акустические датчики, установленные на трубах. При малейшем повреждении трубы или врезки, из которой вытекает жидкость, возникает характерный звук. Этот звук фиксируют датчики, и данные передаются на облачный сервер, где ИИ анализирует их с точностью до метра.
Алексей Фролов, учредитель компании-разработчика «Биометриклабс», отметил, что система продолжает совершенствоваться. Через полгода планируется выпустить обновление, которое будет определять объем утечки по вибрации, что позволит еще точнее расставлять приоритеты для ремонта трубопроводных участков.