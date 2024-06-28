Опубликовано 28 июня 2024, 19:59
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В Москве создали ИИ для помощи студентам и преподавателям"Аспирант Ушинского" и "Аспирант Выготского"
Московский городской педагогический университет (МГПУ) представил модели искусственного интеллекта под названиями «Аспирант Ушинского» и «Аспирант Выготского». Как сообщается, эти виртуальные помощники созданы на основе наследия великих педагогов и загружены в мессенджер Telegram.
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ИИ-модели содержат труды Константина Ушинского и Льва Выготского, предоставляя студентам и преподавателям доступ к фундаментальным работам в области педагогики. Преподаватели могут использовать «аспирантов» для подготовки заданий и лекций, а студенты — для быстрого доступа к необходимой информации и повышения мотивации к учебе.
Разработка моделей включает использование большой языковой модели YandexGPT, которая прошла дообучение на научных трудах Ушинского и Выготского. Программа анализирует тексты и генерирует ответы на основе педагогических концепций выдающихся ученых XIX и XX веков.