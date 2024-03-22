В Москве создали многофункциональный терминал для диспетчерской связи

Разработанный столичным предприятием, новый терминал представляет сожбой часть программно-технического комплекса автоматизации, оповещения и связи. При создании устройства использовались возможности «Банка технологий», сервиса, предоставляющего бесплатный доступ к инновационным ИТ-решениям для различных отраслей. Это позволило компании расширить свою линейку продуктов и внедрить новые технологии в производство.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что столица активно развивает отечественное производство, обеспечивая комфортные условия для бизнеса. Благодаря созданным мерам поддержки, в городе открывается множество средних и крупных предприятий ежегодно, что способствует росту инвестиционной привлекательности Москвы и улучшению экономической ситуации.