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В России
Опубликовано 22 марта 2024, 21:45
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В Москве создали многофункциональный терминал для диспетчерской связи

Который подключается к различным системам безопасности
В Москве стартует серийное производство нового многофункционального терминала, предназначенного для организации диспетчерской связи и подключения к различным системам безопасности. Это устройство может быть встроено в уже существующее оборудование, что особенно актуально в условиях ограниченного рабочего пространства.

Разработанный столичным предприятием, новый терминал представляет сожбой часть программно-технического комплекса автоматизации, оповещения и связи. При создании устройства использовались возможности «Банка технологий», сервиса, предоставляющего бесплатный доступ к инновационным ИТ-решениям для различных отраслей. Это позволило компании расширить свою линейку продуктов и внедрить новые технологии в производство.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что столица активно развивает отечественное производство, обеспечивая комфортные условия для бизнеса. Благодаря созданным мерам поддержки, в городе открывается множество средних и крупных предприятий ежегодно, что способствует росту инвестиционной привлекательности Москвы и улучшению экономической ситуации.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#москва
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#Россия