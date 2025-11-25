В России
Опубликовано 25 ноября 2025, 21:26
1 мин.

В Москве создали новые медицинские фантомы для обучения врачей

Они помогут оттачивать медицинские навыки
В Москве разработали два новых медицинских фантома для тренировки медиков. Речь идет о модели желудка и пульсирующего артериального сосуда. Всего ученые создали уже 14 подобных реалистичных макетов.
В Москве создали новые медицинские фантомы для обучения врачей

© Правительство Москвы

Фантом желудка имеет стенку из пяти слоев, по-разному отражающих ультразвук, что создает изображение, аналогичное реальному. Ширина каждого слоя составляет от одного до трех миллиметров. Внутренняя поверхность имитирует складчатую слизистую оболочку, а в слоях размещены модели новообразований. На макете отрабатывают навыки эндоскопии, УЗИ-диагностики и взятия биопсии.

Пульсирующий фантом артериального сосуда состоит из модели брюшной аорты и устройства, создающего пульсовую волну. Он используется для совершенствования методов КТ-ангиографии и отработки сосудистых операций.

Эти тренажеры позволяют врачам безопасно практиковаться в выполнении сложных манипуляций и настройке диагностического оборудования, включая УЗИ, КТ и МРТ.