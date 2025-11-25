В Москве создали робота-шахматиста

Сейчас робот выполняет заранее заданные ходы, но ведутся работы по его усовершенствованию. Планируется оснастить его системой технического зрения и алгоритмами искусственного интеллекта. Это позволит устройству анализировать шахматную доску в реальном времени с помощью высокоскоростной камеры, вычислять оптимальные ходы и самостоятельно перемещать фигуры.

Разработчики рассматривают шахматную функцию как демонстрацию гибкости технологии. В перспективе этот же робот, после смены программного обеспечения, сможет выполнять промышленные задачи: сварку, паллетирование и обслуживание станков с ЧПУ.