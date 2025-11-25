В Москве создали робота-шахматиста

Опубликовано 25 ноября 2025, 21:401 мин.
В Москве создали робота-шахматистаУстройство потенциально для промышленной автоматизации
Компания «Промышленная автоматизация», резидент технопарка «Мосгормаш», разработала коллаборативного робота, способного играть в шахматы. Первую версию устройства представили на выставке Weldex в октябре 2025 года.
© Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Сейчас робот выполняет заранее заданные ходы, но ведутся работы по его усовершенствованию. Планируется оснастить его системой технического зрения и алгоритмами искусственного интеллекта. Это позволит устройству анализировать шахматную доску в реальном времени с помощью высокоскоростной камеры, вычислять оптимальные ходы и самостоятельно перемещать фигуры.
Разработчики рассматривают шахматную функцию как демонстрацию гибкости технологии. В перспективе этот же робот, после смены программного обеспечения, сможет выполнять промышленные задачи: сварку, паллетирование и обслуживание станков с ЧПУ.