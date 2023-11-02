В Москве создали систему для оптимизации работы крупных предприятий

Сервис "Моситлаб" позволяет предприятиям регистрировать обращения арендаторов, оформлять пропуска на посетителей и транспорт, контролировать их перемещения на территории предприятия, передавать данные по индивидуальному учету пользователей, а также выполнять множество других задач. Например, пользователи могут легко обмениваться информацией, загружать документы и следить за задолженностью.

Этот сервис предоставляет удобный доступ через веб-браузер и мобильное приложение, что делает его использование максимально удобным для предприятий.