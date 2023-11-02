В Москве создали систему для оптимизации работы крупных предприятий

В Москве создали систему для оптимизации работы крупных предприятийЕй можно пользоваться через веб-браузер или мобильное приложение
В пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики сообщили, что "Моситлаб" – московская компания, которая начала свою деятельность в 2022 году, и за короткий срок она разработала инновационный сервис, который призван оптимизировать работу крупных предприятий, объединяя все необходимые функции в одной системе, пишет ТАСС.
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Разработка актуальна для практически любых крупных компаний, включая заводы, промышленные комплексы, технопарки и особые экономические зоны. Система позволяет снизить трудозатраты и значительно повысить эффективность производства.
Сервис "Моситлаб" позволяет предприятиям регистрировать обращения арендаторов, оформлять пропуска на посетителей и транспорт, контролировать их перемещения на территории предприятия, передавать данные по индивидуальному учету пользователей, а также выполнять множество других задач. Например, пользователи могут легко обмениваться информацией, загружать документы и следить за задолженностью.
Этот сервис предоставляет удобный доступ через веб-браузер и мобильное приложение, что делает его использование максимально удобным для предприятий.