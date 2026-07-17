В Москве создали систему контроля качества кабеля в реальном времени

Опубликовано 17 июля 2026, 21:441 мин.
В Москве создали систему контроля качества кабеля в реальном времениКомплекс поможет снизить количество брака
Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сообщилб что столичное предприятие разработало программно-аппаратный комплекс АРОКИС для контроля параметров кабельной продукции непосредственно во время производства. Разработка позволяет проверять толщину изоляции и геометрию кабеля в режиме реального времени.
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Система анализирует поверхность заготовки, выявляет отклонения и помогает снизить количество брака. Контроль выполняется по всему периметру изделия с точностью до 0,05 мм. За один оборот сканирующей системы комплекс выполняет 360 измерений.
В состав оборудования входят измерительный блок с тремя головками, блок обработки данных, кабели, документация, компьютер и монитор оператора. Все данные передаются через специальный интерфейс и синхронизируются с производственной линией, отметил Гарбузов.
Разработчики планируют представить АРОКИС для включения в «Банк технологий» Москвы.
Источник:Правительство Москвы
Автор:Ингела Воробьева
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