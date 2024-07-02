В Москве создали стенд для испытаний двигателей беспилотников

Один из разработчиков Артур Полетаев сообщил, что испытательный стенд позволяет оценивать двигатели по 11 ключевым параметрам. Механические параметры, такие как тяга и количество оборотов, измеряются датчиками непосредственно на стенде. Термодинамические и дополнительные механические параметры рассчитываются автоматически программным комплексом, что упрощает интеграцию датчиков в небольшие двигатели.

Первые испытания уже продемонстрировали работоспособность как самого стенда, так и программного комплекса. Поршневые двигатели находят широкое применение на малоразмерных летательных аппаратах, включая беспилотники различных типов, как маршевые двигатели и генераторы, отметили в пресс-службе.