В Москве создали стенд для испытаний двигателей беспилотников

Опубликовано 02 июля 2024, 09:13
1 мин.
В Москве создали стенд для испытаний двигателей беспилотниковПо 11 ключевым параметрам
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что студенты вуза разработали испытательный стенд для малоразмерных поршневых двигателей беспилотников. Этот стенд оснащен программным комплексом, оценивающим термодинамические и силовые параметры двигателей.
© Ferra.ru
Один из разработчиков Артур Полетаев сообщил, что испытательный стенд позволяет оценивать двигатели по 11 ключевым параметрам. Механические параметры, такие как тяга и количество оборотов, измеряются датчиками непосредственно на стенде. Термодинамические и дополнительные механические параметры рассчитываются автоматически программным комплексом, что упрощает интеграцию датчиков в небольшие двигатели.
Первые испытания уже продемонстрировали работоспособность как самого стенда, так и программного комплекса. Поршневые двигатели находят широкое применение на малоразмерных летательных аппаратах, включая беспилотники различных типов, как маршевые двигатели и генераторы, отметили в пресс-службе.