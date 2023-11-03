В Москве создали устройство для очистки металла

F-Clean CW способно удалять более двадцати видов загрязнений с металлических поверхностей, таких как следы нефтепродуктов, ржавчина, краска и многое другое. Оно обладает мощностью, которая позволяет обрабатывать до 200 квадратных сантиметров в секунду, что делает его идеальным для задач, где требуется высокая производительность, отметил Владислав Овчинский.

Эта технология также находит применение в различных областях, таких как подготовка поверхности для лакокрасочного покрытия, очистка сварных швов, дезактивация радиационных загрязнений и другие задачи. Лазерная очистка считается эффективным и безопасным методом, поскольку лазерный луч не контактирует с поверхностью и тем самым не повреждает металл.