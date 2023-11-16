В России
21:03, 16 ноября 2023
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В Москве создано экспертное сообщество для изучения долголетия

Также было представлено исследование феномена долголетия

Столичный департамент труда и социальной защиты населения сообщил о создании экспертного сообщества в рамках проекта "Московское долголетие". Это сообщество объединяет ученых различных областей, включая медицину, экономику, социологию и государственное управление, с целью разработки научно-обоснованных методов по развитию активного долголетия в городе, пишет ТАСС.

В Москве создано экспертное сообщество для изучения долголетия

© Ferra.ru

Замруководитель департамента Владимир Филиппов подчеркнул, что проект представляет собой уникальное собрание данных об аудитории старшего возраста, созданное на базе собственных исследований и знаний. Это позволит формировать новые подходы к организации городских программ для пожилых людей.

На одной из первых встреч сообщества доктор медицинских наук Ирина Стражеско представила результаты масштабного исследования феномена долголетия в России. Участники исследования были разделены на кластеры успешного и неуспешного старения.

Успешное старение характеризовалось высоким образованием, активной интеллектуальной деятельностью и поздним началом пенсионного возраста. Люди, относящиеся к этому кластеру, чаще занимались религиозной практикой, имели хобби и оценивали качество своей жизни выше.

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