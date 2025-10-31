В Москве стартовал турнир по управлению беспилотниками в виртуальной среде

Участники турнира выполняют задания на программных симуляторах отечественного производства. Им необходимо продемонстрировать навыки скоростного пилотирования, пролетая через контрольные точки за минимальное время. Дополнительной задачей является обнаружение виртуальных целей на цифровой карте, что требует точности и стратегического планирования.

По словам Авдеева, такие соревнования проводятся одновременно в Москве и Санкт-Петербурге. Организаторы ставят целью вовлечение молодого поколения в освоение профессий, связанных с беспилотными технологиями. Использование игровых симуляторов позволяет в доступной форме освоить основы управления БПЛА и развить инженерные способности.