В Москве стартует Всероссийский форум технологического предпринимательства

В пресс-службе отметили, что мероприятие соберет лидеров университетских стартапов, венчурные фонды, представителей крупного бизнеса и государственных институтов развития. Одним из ключевых моментов станет питч-сессия с участием 50 проектов из топ-1000, признанных экспертами федерального проекта Минобрнауки РФ как лучшие технологические проекты страны.

Форум обещает стать площадкой для обмена опытом и продвижения инноваций, привлечения внимания инвесторов к перспективным разработкам из разных уголков России. Участие в нем примут представители проектных команд более 300 вузов, включая те, что представляют новые регионы страны.