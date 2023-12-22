В Москве улучшили медицинские сервисы ИИ

Согласно Раковой, этот процесс направлен на повышение качества работы ИИ, особенно в расшифровке медицинских изображений. Однако она подчеркнула, что окончательное решение остается за врачом, несмотря на помощь, предоставленную ИИ.

Также была представлена новая медицинская услуга для жителей столицы, использующая искусственный интеллект для анализа результатов маммографических исследований в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.