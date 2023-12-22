В Москве улучшили медицинские сервисы ИИ

В Москве улучшили медицинские сервисы ИИБыли проведены тестирования
Заместитель мэра Москвы по социальному развитию, Анастасия Ракова, поделилась данными о тестировании и мониторинге работы систем искусственного интеллекта в здравоохранении для их дальнейшего улучшения. По результатам более 500 мониторингов и около 200 тестов в текущем году выявлены ошибки в 15% сервисов ИИ, применяемых для анализа медицинских снимков, пишет ТАСС.
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Согласно Раковой, этот процесс направлен на повышение качества работы ИИ, особенно в расшифровке медицинских изображений. Однако она подчеркнула, что окончательное решение остается за врачом, несмотря на помощь, предоставленную ИИ.
Также была представлена новая медицинская услуга для жителей столицы, использующая искусственный интеллект для анализа результатов маммографических исследований в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.