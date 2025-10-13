В России
Опубликовано 13 октября 2025, 23:29
1 мин.

В Москве увеличилось число высокотехнологичных операций

За полгода провели 60 тысяч сложных медицинских вмешательств.
Московские медицинские учреждения значительно увеличили объем высокотехнологичной помощи. За первые шесть месяцев 2025 года было выполнено около 60 тысяч сложных операций, что почти в два раза превышает показатели пятилетней давности.
Более 30 столичных больниц и клиник сейчас оснащены оборудованием экспертного класса. В их арсенале — ангиографы с трехмерной визуализацией, современные томографы и роботизированные системы, позволяющие проводить вмешательства с минимальной травматичностью.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, развитие высокотехнологичной медицины дает шанс на полноценную жизнь пациентам с тяжелыми заболеваниями. В городских клиниках успешно проводятся операции в области кардиохирургии, онкологии, нейрохирургии и ортопедии.

Особое внимание уделяется внедрению цифровых технологий. Например, в нескольких больницах выполняют роботизированное эндопротезирование коленных суставов с использованием индивидуальных 3D-моделей, созданных на основе компьютерной томографии. Это позволяет хирургам точнее планировать операции и оптимально размещать импланты.