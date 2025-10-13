В Москве увеличилось число высокотехнологичных операций

Более 30 столичных больниц и клиник сейчас оснащены оборудованием экспертного класса. В их арсенале — ангиографы с трехмерной визуализацией, современные томографы и роботизированные системы, позволяющие проводить вмешательства с минимальной травматичностью.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, развитие высокотехнологичной медицины дает шанс на полноценную жизнь пациентам с тяжелыми заболеваниями. В городских клиниках успешно проводятся операции в области кардиохирургии, онкологии, нейрохирургии и ортопедии.

Особое внимание уделяется внедрению цифровых технологий. Например, в нескольких больницах выполняют роботизированное эндопротезирование коленных суставов с использованием индивидуальных 3D-моделей, созданных на основе компьютерной томографии. Это позволяет хирургам точнее планировать операции и оптимально размещать импланты.