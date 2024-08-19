В Москве внедрили ИИ для автоматизации обработки финансовых документов

Опубликовано 19 августа 2024, 14:38
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В Москве внедрили ИИ для автоматизации обработки финансовых документовРазработка велась 2 месяца
Департамент финансов и Департамент информационных технологий Москвы внедрили алгоритм обработки финансовых документов с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Эта технология обеспечит более высокое качество взаимодействия с получателями бюджетных средств.
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По словам Елены Зяббаровой, главы Департамента финансов Москвы, ИИ автоматизирует анализ платежных документов, позволяя пользователям в режиме онлайн создавать и проверять документы. Искусственный интеллект анализирует информацию, выявляет ошибки и подтверждает ее корректность, что ускоряет процесс перечисления средств и делает его более безопасным.
ИИ обрабатывает документы почти в два раза быстрее, чем человек, и может обнаруживать ошибки, такие как отсутствие документов или неправильные реквизиты. Разработка потребовала двух месяцев и анализа 2 тыс. документов. Точность алгоритма превышает 90%, сообщил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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