В России
Опубликовано 23 октября 2025, 22:40
В Москве внедрили ИИ-мониторинг для профилактики болезней сердца

Система выявила 100 тысяч горожан из группы риска
Москва первой в России запустила систему мониторинга для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. С помощью искусственного интеллекта (ИИ) проанализированы данные электронных медицинских карт жителей города.
Система выявила более 100 тысяч москвичей трудоспособного возраста с повышенным риском развития сосудистых катастроф в ближайшие два года. Для анализа использовалась генеративная модель ИИ, обученная на исторических данных пациентов.

Для выявленных пациентов автоматически формируются индивидуальные планы наблюдения, включающие дополнительные обследования и корректировку лечения. В пилотном режиме система уже помогает врачам вести около 30 тысяч пациентов, обрабатывая в реальном времени информацию о посещениях, анализах и госпитализациях.

В ближайшее время технологию планируется расширить на все столичные поликлиники. Также в городе работает система умного приема, где ИИ анализирует жалобы пациентов и создает краткие медицинские резюме для врачей.