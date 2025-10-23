В Москве внедрили ИИ-мониторинг для профилактики болезней сердца

В Москве внедрили ИИ-мониторинг для профилактики болезней сердцаСистема выявила 100 тысяч горожан из группы риска
Система выявила более 100 тысяч москвичей трудоспособного возраста с повышенным риском развития сосудистых катастроф в ближайшие два года. Для анализа использовалась генеративная модель ИИ, обученная на исторических данных пациентов.
Для выявленных пациентов автоматически формируются индивидуальные планы наблюдения, включающие дополнительные обследования и корректировку лечения. В пилотном режиме система уже помогает врачам вести около 30 тысяч пациентов, обрабатывая в реальном времени информацию о посещениях, анализах и госпитализациях.
В ближайшее время технологию планируется расширить на все столичные поликлиники. Также в городе работает система умного приема, где ИИ анализирует жалобы пациентов и создает краткие медицинские резюме для врачей.