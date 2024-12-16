В Москве внедрят ИИ в строительную отрасль

Министр правительства Москвы и руководитель департамента Владислав Овчинский отметил, что партнерство с центром ИИ и экспертным сообществом Руссофт поможет интегрировать инновационные технологии в сферу строительства, что значительно улучшит процессы планирования и предоставления услуг в отрасли.

Центр искусственного интеллекта в градостроительстве будет заниматься анализом потребностей участников строительных процессов и жителей города. Также он будет разрабатывать и внедрять решения, способствующие решению различных задач в строительстве и обеспечении комфортной городской среды.