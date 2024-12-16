В Москве внедрят ИИ в строительную отрасль

Опубликовано 16 декабря 2024, 19:361 мин.
В Москве внедрят ИИ в строительную отрасльПодписано соглашение
В Москве был подписан договор между департаментом градостроительной политики и некоммерческим партнерством Руссофт. Соглашение направлено на внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в процессы градостроительного планирования и строительства.
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Министр правительства Москвы и руководитель департамента Владислав Овчинский отметил, что партнерство с центром ИИ и экспертным сообществом Руссофт поможет интегрировать инновационные технологии в сферу строительства, что значительно улучшит процессы планирования и предоставления услуг в отрасли.
Центр искусственного интеллекта в градостроительстве будет заниматься анализом потребностей участников строительных процессов и жителей города. Также он будет разрабатывать и внедрять решения, способствующие решению различных задач в строительстве и обеспечении комфортной городской среды.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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