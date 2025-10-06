В Москве впервые применили гибкую конструкцию для лечения кифоза

Опубликовано 06 октября 2025, 18:231 мин.
В Москве впервые применили гибкую конструкцию для лечения кифозаМетод сохраняет подвижность и рост позвоночника
В Москве успешно провели уникальную операцию по коррекции тяжелой деформации позвоночника. В детской больницы имени святого Владимира применили технологию, которая позволяет сохранить подвижность позвоночника после хирургического вмешательства.
Пациентом стал юноша с серьезной деформацией грудного отдела, которая относилась к инвалидизирующей стадии. До обращения в клинику его беспокоили постоянные боли в спине, повышенная утомляемость и существовал риск осложнений для внутренних органов.
В отличие от ранее использовавшихся жестких металлических конструкций, новые гибкие имплантаты позволяют сохранить активность и естественную подвижность позвоночника.
По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, внедрение инновационных методов открывает новые возможности в лечении. Развитие сотрудничества с научно-исследовательскими институтами способствует росту объемов высокотехнологичной медицинской помощи.