В Москве впервые провели онлайн-опрос Росстата о рынке труда

Опубликовано 01 августа 2026, 08:561 мин.
В Москве впервые провели онлайн-опрос Росстата о рынке трудаИсследование прошло на платформе «Активный гражданин»
В Москве впервые в пилотном формате провели онлайн-опрос Росстата в рамках ежемесячного обследования рабочей силы. Исследование организовали при поддержке правительства столицы на платформе «Активный гражданин». Участвовать могли пользователи, вошедшие в выборку Росстата и имеющие стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru.
© Ferra.ru
В пресс-службе ведомства сообщили, что опрос проходил с 15 по 17 июня. Для его проведения был создан специальный программный комплекс, учитывающий особенности статистических исследований. Домохозяйства, завершившие анкетирование, получили по 4 тысячи баллов программы «Миллион призов».
В ходе обследования собираются сведения о занятости населения старше 15 лет, поиске работы и участии в трудовой деятельности. По данным организаторов, около 90% участников заявили о готовности проходить подобные опросы в дальнейшем. Полученные данные используют для оценки численности рабочей силы, уровня занятости и безработицы.