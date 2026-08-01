В Москве впервые провели онлайн-опрос Росстата о рынке труда

В пресс-службе ведомства сообщили, что опрос проходил с 15 по 17 июня. Для его проведения был создан специальный программный комплекс, учитывающий особенности статистических исследований. Домохозяйства, завершившие анкетирование, получили по 4 тысячи баллов программы «Миллион призов».

В ходе обследования собираются сведения о занятости населения старше 15 лет, поиске работы и участии в трудовой деятельности. По данным организаторов, около 90% участников заявили о готовности проходить подобные опросы в дальнейшем. Полученные данные используют для оценки численности рабочей силы, уровня занятости и безработицы.