В Москве врачи перешли на помощь ИИ при первичной постановке диагноза

Опубликовано 20 сентября 2024, 13:501 мин.
В Москве врачи перешли на помощь ИИ при первичной постановке диагнозаБолее 50 сервисов помогают выявлять болезни
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что искусственный интеллект (ИИ) активно внедряется в систему здравоохранения столицы, что соответствует стратегии города до 2030 года. С 2020 года разработано свыше 50 ИИ-сервисов, которые помогают врачам в диагностике различных заболеваний, включая инсульт и рак легкого.
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По его словам, ИИ постепенно становится основой диагностики и лечения пациентов. Каждый сервис разрабатывается с учетом социальной значимости заболеваний: чем чаще болезнь встречается, тем выше потребность в надежной и быстрой диагностике. В разработке подобных систем участвуют 25 отечественных компаний, использующих 68 открытых медицинских датасетов и около 40 млн цифровых снимков.
После тестирования в лабораториях и больницах сервисы вводятся в эксплуатацию, а врачи получают инструкции по их использованию. Контроль качества осуществляется группой экспертов, и окончательное решение остается за врачом-рентгенологом.
Источник:Мэр Москвы Сергей Собянин
Автор:Ингела Воробьева