В Москве врачи перешли на помощь ИИ при первичной постановке диагноза

По его словам, ИИ постепенно становится основой диагностики и лечения пациентов. Каждый сервис разрабатывается с учетом социальной значимости заболеваний: чем чаще болезнь встречается, тем выше потребность в надежной и быстрой диагностике. В разработке подобных систем участвуют 25 отечественных компаний, использующих 68 открытых медицинских датасетов и около 40 млн цифровых снимков.

После тестирования в лабораториях и больницах сервисы вводятся в эксплуатацию, а врачи получают инструкции по их использованию. Контроль качества осуществляется группой экспертов, и окончательное решение остается за врачом-рентгенологом.