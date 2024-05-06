В Москве выпуск высокотехнологичной продукции вырос в 2,7 раза

Город активно поддерживает производителей инновационной продукции, обеспечивая условия для развития производства. Особое внимание уделяется стимулированию инвестиций и созданию льготных условий для компаний. Например, в Особой экономической зоне «Технополис Москва», где действует особый режим для инвесторов, компании-резиденты пользуются налоговыми льготами и преференциями, что способствует ускоренному развитию высокотехнологичного сектора.

Один из примеров успеха — ОЭЗ «Зеленоградский нанотехнологический центр», который поддерживает инновационные стартапы и инвестиционные фонды. Благодаря таким инициативам, в Москве активно развивается отрасль микроэлектроники, что способствует росту конкурентоспособности российских предприятий.