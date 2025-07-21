В Москве вырос выпуск электроаппаратуры и кабельной продукции

Опубликовано 21 июля 2025, 22:201 мин.
В Москве вырос выпуск электроаппаратуры и кабельной продукцииОбъём производства превысил 5,7 млрд рублей
С января по май 2025 года столичные предприятия увеличили выпуск электротехнической аппаратуры почти в полтора раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в правительстве Москвы, отметив, что объём производства достиг 5,7 миллиарда рублей.
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Рост связан с действующими в городе мерами поддержки промышленности, направленными на развитие производственных мощностей и внедрение новых решений. Продукция московских заводов используется в энергетике, промышленности, транспорте, телекоммуникациях и даже космической отрасли.
По данным городского департамента инвестиционной и промышленной политики, за пять месяцев 2025 года столичные предприятия поставили заказчикам электрооборудования на сумму свыше 73 миллиардов рублей. В отрасли работает около трёх тысяч человек.
Московские компании выпускают разнообразную продукцию: от трансформаторов и электродвигателей до оптических кабелей и оборудования для цифровых сетей.