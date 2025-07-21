В Москве вырос выпуск электроаппаратуры и кабельной продукции

Рост связан с действующими в городе мерами поддержки промышленности, направленными на развитие производственных мощностей и внедрение новых решений. Продукция московских заводов используется в энергетике, промышленности, транспорте, телекоммуникациях и даже космической отрасли.

По данным городского департамента инвестиционной и промышленной политики, за пять месяцев 2025 года столичные предприятия поставили заказчикам электрооборудования на сумму свыше 73 миллиардов рублей. В отрасли работает около трёх тысяч человек.

Московские компании выпускают разнообразную продукцию: от трансформаторов и электродвигателей до оптических кабелей и оборудования для цифровых сетей.