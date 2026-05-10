В Москве выросло число пациентов, получающих высокотехнологичную медпомощь

В Москве высокотехнологичная помощь доступна в 32 городских стационарах (из них 7 детских) по 20 профилям и более чем по 700 видам лечения. Среди новых методов, включенных в перечень в 2025 году, — ревизионное эндопротезирование суставов с использованием индивидуальных 3D-конструкций.

В 2025 году с применением робототехники провели свыше 4 тысяч операций, что вдвое больше, чем годом ранее. Более 97% таких вмешательств пришлись на лечение онкологических пациентов. Также выполнено 835 операций с помощью «Гамма-ножа», отметили в пресс-службе.