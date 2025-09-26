В Москве выросло число высокотехнологичных операций

За полгода столичные врачи провели более 90 тысяч вмешательств

В первом полугодии 2025 года московские медики выполнили 93 тысячи операций с применением высоких технологий. Это на 10 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным столичного департамента здравоохранения, за восемь месяцев текущего года такая помощь была оказана уже 117 тысячам пациентов.