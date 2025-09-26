В Москве выросло число высокотехнологичных операций

Опубликовано 26 сентября 2025, 16:211 мин.
В Москве выросло число высокотехнологичных операцийЗа полгода столичные врачи провели более 90 тысяч вмешательств
В первом полугодии 2025 года московские медики выполнили 93 тысячи операций с применением высоких технологий. Это на 10 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным столичного департамента здравоохранения, за восемь месяцев текущего года такая помощь была оказана уже 117 тысячам пациентов.
© Ferra.ru
Высокотехнологичные операции проводятся по ключевым направлениям медицины, включая сердечно-сосудистую хирургию, онкологию, нейрохирургию и ортопедию. Особенно заметен рост вмешательств по удалению катаракты и эндопротезированию тазобедренных суставов.
В департаменте отметили, что большинство сложных операций теперь выполняется в городских больницах. Все большее распространение получают роботизированные системы, которые позволяют проводить малоинвазивные вмешательства. За восемь месяцев 2025 года количество таких операций превысило показатель за весь предыдущий год, достигнув 2,6 тысячи случаев.