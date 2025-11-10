В Москве выросло производство электрооборудования

Рост наблюдается в ключевых категориях продукции. Выпуск аккумуляторов и аккумуляторных батарей стал больше на 4,1%. Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры возросло на 6,1%.

Продукция столичных заводов применяется в различных отраслях, включая электромобилестроение, авиацию, логистику, жилищно-коммунальное хозяйство и медицину. В городе работает более 130 предприятий, специализирующихся на разработке и изготовлении электрооборудования.

С января по сентябрь 2025 года компании отгрузили электрических устройств на общую сумму свыше 146 миллиардов рублей. Этот показатель на 2% превысил результаты аналогичного периода прошлого года.