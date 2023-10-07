В Москве за пять лет выросло количество производств в 1,5 раза

Мэр Москвы отмечает, что большее количество открывшихся предприятий относятся к отрасли радиоэлектроники и приборостроения (184 компании).

Также открылись предприятия в химической отрасли, общем машиностроении, производстве строительных материалов, а также в медицинской промышленности.

Как отмечает Сергей Собянин, вырос и выпуск продукции на Московских производствах, например, c 2018 года увеличилось производство в обрабатывающей отрасли в два раза.

Также у компаний есть успехи в импортозамещении, многие отечественные разработки есть в производстве стройматериалов, машиностроительной отрасли, а также в радиоэлектронике, добавил мэр столицы.