В Москве запустили чат-бот для защиты прав потребителей

Система способна понимать даже вопросы с опечатками или сленговыми выражениями. В её базе более 230 материалов, охватывающих различные сферы — от розничной торговли до жилищно-коммунальных услуг. Чат-бот не только подберёт нужную информацию, но и предложит полезные сервисы для решения конкретных проблем.

Для начала работы с помощником достаточно нажать на фиолетовую иконку в правом нижнем углу страницы портала. Бот предлагает выбрать тему из списка или сразу задать свой вопрос. В ходе диалога система уточняет детали и моментально предоставляет ссылки на соответствующие рекомендации экспертов Роспотребнадзора.

Как отмечают в Департаменте информационных технологий Москвы, сервис особенно полезен в спорных ситуациях с продавцами или исполнителями услуг. Он помогает быстро найти информацию о порядке обмена товара, возврате денег или других аспектах защиты прав потребителей.