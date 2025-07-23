В России
Опубликовано 23 июля 2025, 18:19
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В Москве запустили чат-бот для защиты прав потребителей

Цифровой помощник ответит на вопросы о покупках и услугах
На столичном портале потребителя появился новый сервис — интеллектуальный чат-бот, помогающий горожанам разобраться в вопросах защиты их прав. Искусственный интеллект анализирует запросы пользователей и предлагает соответствующие материалы из базы знаний портала.
В Москве запустили чат-бот для защиты прав потребителей

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Система способна понимать даже вопросы с опечатками или сленговыми выражениями. В её базе более 230 материалов, охватывающих различные сферы — от розничной торговли до жилищно-коммунальных услуг. Чат-бот не только подберёт нужную информацию, но и предложит полезные сервисы для решения конкретных проблем.

Для начала работы с помощником достаточно нажать на фиолетовую иконку в правом нижнем углу страницы портала. Бот предлагает выбрать тему из списка или сразу задать свой вопрос. В ходе диалога система уточняет детали и моментально предоставляет ссылки на соответствующие рекомендации экспертов Роспотребнадзора.

Как отмечают в Департаменте информационных технологий Москвы, сервис особенно полезен в спорных ситуациях с продавцами или исполнителями услуг. Он помогает быстро найти информацию о порядке обмена товара, возврате денег или других аспектах защиты прав потребителей.