В Москве запустили цифровые «паспорта» для мигрантов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что система связывает базы данных пограничной службы и МВД, что позволит оперативно получать информацию о приезжих. В частности, сотрудники правоохранительных органов смогут на месте определить, является ли человек законопослушным, или он нарушает правила, что упростит процессы проверки и задержания нарушителей.

Для улучшения контроля в Москве также внедрен биометрический контроль. Все приезжающие в столицу теперь должны сдать отпечатки пальцев и пройти фотографирование в аэропортах и на других транспортных узлах города. Эти данные вносятся в оперативную базу, что позволяет отслеживать передвижения мигрантов и выявлять возможные нарушения, например, если человек не зарегистрировался по месту жительства или не выехал в установленный срок.