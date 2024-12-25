В России
Опубликовано 25 декабря 2024, 23:52
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В Москве запустили цифровые «паспорта» для мигрантов

Проект поможет усилить миграционный контроль
Москва начала эксперимент по внедрению новых методов миграционного контроля. В рамках пилотного проекта, который реализуется в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности и МВД, создается цифровой ID-паспорт для мигрантов. Этот паспорт будет включать данные о времени пересечения границы, трудовой деятельности, сдаче экзаменов и других важных аспектах, что упростит работу правоохранительных органов.
В Москве запустили цифровые «паспорта» для мигрантов

© Ferra.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что система связывает базы данных пограничной службы и МВД, что позволит оперативно получать информацию о приезжих. В частности, сотрудники правоохранительных органов смогут на месте определить, является ли человек законопослушным, или он нарушает правила, что упростит процессы проверки и задержания нарушителей.

Для улучшения контроля в Москве также внедрен биометрический контроль. Все приезжающие в столицу теперь должны сдать отпечатки пальцев и пройти фотографирование в аэропортах и на других транспортных узлах города. Эти данные вносятся в оперативную базу, что позволяет отслеживать передвижения мигрантов и выявлять возможные нарушения, например, если человек не зарегистрировался по месту жительства или не выехал в установленный срок.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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