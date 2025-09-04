В Москве запустили дистанционный мониторинг онкобольных

Опубликовано 04 сентября 2025, 20:541 мин.
В Москве запустили дистанционный мониторинг онкобольныхСервис помогает врачам удалённо следить за состоянием пациентов
В онкологических центрах Москвы начал работать проект по дистанционному наблюдению за пациентами, проходящими химиотерапию. Участие в нём принимают уже более 1600 человек. Новый сервис позволяет врачам непрерывно отслеживать самочувствие онкобольных между курсами лечения.
Пациенты могут регулярно заполнять анкеты о своём состоянии в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», а также консультироваться с медиками через телемедицинские приёмы. Система автоматически анализирует ответы и выделяет тех, у кого возможны серьёзные побочные эффекты. Лечащий врач обязан просмотреть результаты опроса в течение одного рабочего дня.
Данные отображаются в единой медицинской системе с цветовой индикацией рисков. Это помогает специалистам быстро реагировать на ухудшения и при необходимости проводить срочные консультации. Таким образом, лечение становится более безопасным и эффективным.