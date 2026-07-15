В Москве запустили ИИ для диагностики суставов у детей

Алгоритм автоматически строит углы на рентгеновских снимках, что позволяет сократить время на обработку исследования с нескольких часов до нескольких минут. После этого специалист оценивает результат вместе с другими данными о состоянии пациента.

Сейчас технологии искусственного интеллекта в Москве применяются в лучевой диагностике по 45 клиническим направлениям. Сервисы помогают анализировать изображения и ускорять подготовку заключений, но итоговое решение остается за врачом, отметила заммэра Москвы.