В Москве запустили ИИ для диагностики суставов у детей

Опубликовано 15 июля 2026, 14:361 мин.
В Москве запустили ИИ для диагностики суставов у детейСервис ускоряет анализ рентгеновских снимков
Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице начал работать новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ) для лучевой диагностики. Это уже 70-й ИИ-инструмент, внедренный в московской системе здравоохранения. Он предназначен для выявления дисплазии тазобедренных суставов у детей, пишет ТАСС.
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Алгоритм автоматически строит углы на рентгеновских снимках, что позволяет сократить время на обработку исследования с нескольких часов до нескольких минут. После этого специалист оценивает результат вместе с другими данными о состоянии пациента.
Сейчас технологии искусственного интеллекта в Москве применяются в лучевой диагностике по 45 клиническим направлениям. Сервисы помогают анализировать изображения и ускорять подготовку заключений, но итоговое решение остается за врачом, отметила заммэра Москвы.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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