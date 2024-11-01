В Москве запустили ИИ-сервис для диагностики желчнокаменной болезни

Желчнокаменная болезнь встречается у каждого пятого взрослого пациента, при этом нередко протекает бессимптомно, не вызывая беспокойства. Компьютерная томография остается одним из самых надежных методов диагностики, особенно если диагноз требует дополнительной проверки.

Перед запуском сервис прошел тщательное тестирование. По словам Раковой, использование технологий компьютерного зрения в здравоохранении сокращает время на диагностику и повышает её точность, помогая врачам быстрее определять заболевания.

На данный момент, в Москве работают более 50 различных сервисов на основе ИИ.