В Москве запустили ИИ-сервисы для КТ мозга и МРТ малого таза

ИИ-системы позволят рентгенологам быстрее и точнее составлять заключения, освобождая их от рутинных задач и давая возможность сосредоточиться на более сложных вопросах. Нейросети могут выполнять измерения за пару секунд, что значительно экономит время специалистов, отметила Анастасия Ракова.

Для компьютерной томографии головного мозга ИИ измеряет шесть ключевых показателей, таких как поперечная дислокация структур мозга и положение миндалин мозжечка. В случае магнитно-резонансной томографии органов малого таза, сервис определяет размеры и объем предстательной железы.