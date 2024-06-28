В Москве запустили ИИ-сервисы для КТ мозга и МРТ малого таза

Опубликовано 28 июня 2024, 20:19
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В Москве запустили ИИ-сервисы для КТ мозга и МРТ малого тазаЧто поможет врачам
В Москве внедрили новые сервисы искусственного интеллекта для компьютерной томографии головного мозга и магнитно-резонансной томографии органов малого таза. Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила, что эти нейросети ускорят процесс диагностики, автоматически выполняя все необходимые измерения.
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ИИ-системы позволят рентгенологам быстрее и точнее составлять заключения, освобождая их от рутинных задач и давая возможность сосредоточиться на более сложных вопросах. Нейросети могут выполнять измерения за пару секунд, что значительно экономит время специалистов, отметила Анастасия Ракова.
Для компьютерной томографии головного мозга ИИ измеряет шесть ключевых показателей, таких как поперечная дислокация структур мозга и положение миндалин мозжечка. В случае магнитно-резонансной томографии органов малого таза, сервис определяет размеры и объем предстательной железы.