В России
Опубликовано 04 сентября 2025, 11:30
1 мин.

В Москве запустили первый беспилотный трамвай с пассажирами

Он курсирует по маршруту на северо-западе столицы
Первый в России беспилотный трамвай, перевозящий пассажиров, начал работу в Москве. Он следует по маршруту № 10 от метро «Щукинская» до улицы Кулакова, соблюдая установленное расписание движения.
В Москве запустили первый беспилотный трамвай с пассажирами

© Ferra.ru

Программное обеспечение для управления трамваем было полностью разработано специалистами Московского метрополитена без привлечения внешних компаний. В ходе испытаний транспортное средство преодолело более 8 тысяч километров без нарушений правил дорожного движения.

Трамвай оснащён комплексом систем, включая компьютерное зрение, высокоточные карты и различные датчики. Это позволяет ему точно останавливаться, открывать двери, реагировать на сигналы светофоров и пропускать пешеходов. В соответствии с требованиями законодательства, в салоне находится сотрудник для наблюдения, который не вмешивается в процесс управления.

По планам городских властей, до конца года беспилотными технологиями оснастят ещё три трамвая. К 2030 году их число может превысить 300 единиц, что составит около двух третей всего столичного парка. Кроме того, в декабре начнутся испытания первого беспилотного поезда метро на Большой кольцевой линии в ночное время без пассажиров.