В Москве запустили первый беспилотный трамвай с пассажирами

Программное обеспечение для управления трамваем было полностью разработано специалистами Московского метрополитена без привлечения внешних компаний. В ходе испытаний транспортное средство преодолело более 8 тысяч километров без нарушений правил дорожного движения.

Трамвай оснащён комплексом систем, включая компьютерное зрение, высокоточные карты и различные датчики. Это позволяет ему точно останавливаться, открывать двери, реагировать на сигналы светофоров и пропускать пешеходов. В соответствии с требованиями законодательства, в салоне находится сотрудник для наблюдения, который не вмешивается в процесс управления.

По планам городских властей, до конца года беспилотными технологиями оснастят ещё три трамвая. К 2030 году их число может превысить 300 единиц, что составит около двух третей всего столичного парка. Кроме того, в декабре начнутся испытания первого беспилотного поезда метро на Большой кольцевой линии в ночное время без пассажиров.