В Москве запустили программу для вывода ИИ-разработок на рынок

Участники с самого начала будут создавать решения под реальные запросы крупного бизнеса. В первом потоке отберут до 50 команд. Им предстоит адаптировать прототипы моделей и упаковать их в готовый продукт для апробации на инфраструктуре партнера. Сбор заявок открыт с 8 апреля по 8 июня на платформе кластера.

В программе могут участвовать команды до десяти человек. Это специалисты с профильным образованием и опытом в машинном обучении и анализе данных. Осенью 2026 года пройдет демо-день, где лучшие представят свои решения инвесторам. Призовой фонд составляет 20 миллионов рублей.