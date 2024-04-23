В Москве запустили производство автопилотов для сельхозтехники

Новая технология позволит значительно увеличить эффективность работы сельхозтехники, увеличивая производительность на 25 процентов. Автопилот самостоятельно управляет машиной, поддерживая нужный курс и обеспечивая стабильное движение на неровном грунте.

Основой для высокой точности навигации стали собственные разработки компании, такие как технология «Итэлма квадро» для смешанной обработки сигналов коррекции. Это позволяет машине точно следовать заданному курсу даже при временной потере сигнала от спутника.

Коммерческий директор «Итэлма системы позиционирования» Денис Дудкин подчеркнул, что новые автопилоты представляют собой отечественную разработку, использующую санкционно-устойчивые компоненты. Это гарантирует стабильную работу и является альтернативой иностранным брендам на российском рынке.