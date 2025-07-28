В Москве запустили производство полетных контроллеров для дронов

Опубликовано 28 июля 2025, 19:511 мин.
В Москве запустили производство полетных контроллеров для дроновНовая линия выпускает до 1000 устройств в смену
На площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» началось серийное производство электронных компонентов для беспилотников и телекоммуникационного оборудования. Основной продукт предприятия — полетные контроллеры для гражданских дронов.
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Как сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, новое производство расположено в технопарке «Алабушево». Мощности позволяют выпускать до 1000 контроллеров за смену и 500 серверных плат ежемесячно. Разработки направлены на обеспечение технологического суверенитета в электронной промышленности.
Полетные контроллеры предназначены для различных сфер применения: от любительских квадрокоптеров до профессиональных решений в сельском хозяйстве, аэросъемке и поисковых операциях. Устройства обеспечивают стабильную работу дронов и совместимы с популярными FPV-системами.
По словам руководства компании-резидента, их серверные платы уже включены в реестр российской промышленной продукции.