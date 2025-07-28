В Москве запустили производство полетных контроллеров для дронов

Как сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, новое производство расположено в технопарке «Алабушево». Мощности позволяют выпускать до 1000 контроллеров за смену и 500 серверных плат ежемесячно. Разработки направлены на обеспечение технологического суверенитета в электронной промышленности.

Полетные контроллеры предназначены для различных сфер применения: от любительских квадрокоптеров до профессиональных решений в сельском хозяйстве, аэросъемке и поисковых операциях. Устройства обеспечивают стабильную работу дронов и совместимы с популярными FPV-системами.

По словам руководства компании-резидента, их серверные платы уже включены в реестр российской промышленной продукции.