В Москве запустили сервисы ИИ для выявления инсульта на КТ-исследованиях

В Москве запустили сервисы ИИ для выявления инсульта на КТ-исследованияхЗапущены седьмой и восьмой комплекс
Медицинские учреждения Москвы начали использовать комплексные сервисы искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения инсульта на КТ-исследованиях головного мозга. Заммэра Москвы, Анастасия Ракова, сообщила о запуске седьмого и восьмого комплексных сервисов, которые являются первыми в стране для анализа данных компьютерной томографии, пишет ТАСС.
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Используя нейросети, эти сервисы помогут медикам выявлять признаки инсульта и кровоизлияний, что станет ценным инструментом для оперативного реагирования в экстренных ситуациях и спасения жизни пациентов, отметила Ракова.
Система ИИ включает в себя более 60 сервисов, охватывающих 29 клинических направлений. Восемь комплексных решений уже проанализировали более 150 000 КТ-исследований, позволяя обнаруживать несколько заболеваний на одном медицинском изображении. Например, помимо поиска инсульта, ИИ может выявить признаки остеопороза, что позволит более всесторонне оценить состояние пациента.