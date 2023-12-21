В Москве запустили сервисы ИИ для выявления инсульта на КТ-исследованиях

Используя нейросети, эти сервисы помогут медикам выявлять признаки инсульта и кровоизлияний, что станет ценным инструментом для оперативного реагирования в экстренных ситуациях и спасения жизни пациентов, отметила Ракова.

Система ИИ включает в себя более 60 сервисов, охватывающих 29 клинических направлений. Восемь комплексных решений уже проанализировали более 150 000 КТ-исследований, позволяя обнаруживать несколько заболеваний на одном медицинском изображении. Например, помимо поиска инсульта, ИИ может выявить признаки остеопороза, что позволит более всесторонне оценить состояние пациента.