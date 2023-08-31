В Москве запустили «уникальную программу модернизации инфраструктуры» школ

Чтобы обеспечить всех учащихся современными учебными площадями, была запущена «уникальная программа модернизации инфраструктуры». Как пояснила Ракова, в рамках этой инициативы разработан новый стандарт, который разрабатывался в течение года, и первые 50 школ будут отремонтированы в соответствии с ним уже в следующем году. В ближайшие годы планируется ежегодно ремонтировать около 100 школ, чтобы каждый ученик мог обучаться в «современной образовательной среде».

Ракова подчеркнула, что в новом учебном году в Москве будет работать более 130 тыс. кружков и секций, 80% из которых - бесплатные. Это означает почти двукратное увеличение числа доступных внеклассных занятий за последние девять лет.

Кроме того, с 1 сентября в «Московской электронной школе» (МЭШ) вводится новое единое расписание. В это расписание будут включены как уроки, так и внеклассные мероприятия, которые посещает ребенок, независимо от принадлежности к тому или иному ведомству.

МЭШ также предоставит интерактивные карты по географии и электронные учебники с аудиоверсиями параграфов, видеороликами и 3D-иллюстрациями.

Кроме того, внимание Москвы к развитию образования распространяется и на проекты по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ. Подобный проект будет запущен и для учащихся 9-х классов. В новом учебном году по новому стандарту будут обучаться также учащиеся инженерных, медицинских, предпринимательских, медиа-, IT- и новых психолого-педагогических классов.

С 1 сентября старшеклассники Москвы также будут изучать историю по единому государственному учебнику. Необходимые материалы уже поступили в школы, а для всех московских учителей истории была проведена открытая встреча, на которой они смогли пообщаться с разработчиками учебника и задать интересующие их вопросы.