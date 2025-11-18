В Москве запустили видеоконсультации по ЖКХ в реальном времени

Специалисты центров госуслуг помогают разобраться с тарифами и суммами в едином платежном документе, задолженностями за ЖКУ, открытием финансово-лицевых счетов для новых домов по программе реновации. Также консультируют по вопросам объединения кодов плательщика, изменения долей собственности и корректировки данных в документах жилищного учета.

Для подключения к видеоконсультации необходимо выбрать соответствующую услугу в разделе «Жилье, недвижимость, земля» на портале mos.ru или в каталоге услуг на сайте «Мои документы. Москва». После подключения камеры и микрофона на звонок ответит первый освободившийся специалист.