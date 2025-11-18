В Москве запустили видеоконсультации по ЖКХ в реальном времени

Опубликовано 18 ноября 2025, 23:491 мин.
В Москве запустили видеоконсультации по ЖКХ в реальном времениСпециалисты отвечают на вопросы без предварительной записи
Москвичи могут получить видеоконсультации по жилищно-коммунальным вопросам в режиме реального времени через портал mos.ru или сайт «Мои документы. Москва». Сервис доступен ежедневно с 08:00 до 19:50, кроме праздничных дней.
© Ferra.ru
Специалисты центров госуслуг помогают разобраться с тарифами и суммами в едином платежном документе, задолженностями за ЖКУ, открытием финансово-лицевых счетов для новых домов по программе реновации. Также консультируют по вопросам объединения кодов плательщика, изменения долей собственности и корректировки данных в документах жилищного учета.
Для подключения к видеоконсультации необходимо выбрать соответствующую услугу в разделе «Жилье, недвижимость, земля» на портале mos.ru или в каталоге услуг на сайте «Мои документы. Москва». После подключения камеры и микрофона на звонок ответит первый освободившийся специалист.