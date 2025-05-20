В Москве запустят магистратуру по цифровой медицине

Опубликовано 20 мая 2025, 18:321 мин.
В Москве запустят магистратуру по цифровой медицинеПрограмма подготовит IT-специалистов для здравоохранения
С 1 сентября 2025 года в Первом МГМУ имени Сеченова начнет работу новая магистерская программа «Информационные системы и технологии» для подготовки специалистов по цифровым решениям в медицине. Проект разработан совместно с департаментом здравоохранения Москвы.
В пресс-службе вуза отметили, что программа рассчитана на выпускников IT-направлений и медиков. Студенты освоят проектирование медицинских информационных систем, применение искусственного интеллекта в здравоохранении и управление цифровой трансформацией. Практику они будут проходить в московских медицинских учреждениях.
Как отметил директор Центра цифровой медицины Георгий Лебедев, обучение в столице даст доступ к самой современной медицинской информационной системе. Замглавы департамента здравоохранения Илья Тыров добавил, что программа сочетает теорию с практикой на реальных задачах городского здравоохранения.
Обучение продлится два года в очном формате.