В Москве запустят магистратуру по цифровой медицине

В пресс-службе вуза отметили, что программа рассчитана на выпускников IT-направлений и медиков. Студенты освоят проектирование медицинских информационных систем, применение искусственного интеллекта в здравоохранении и управление цифровой трансформацией. Практику они будут проходить в московских медицинских учреждениях.

Как отметил директор Центра цифровой медицины Георгий Лебедев, обучение в столице даст доступ к самой современной медицинской информационной системе. Замглавы департамента здравоохранения Илья Тыров добавил, что программа сочетает теорию с практикой на реальных задачах городского здравоохранения.

Обучение продлится два года в очном формате.